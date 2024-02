Stiri pe aceeasi tema

- Joe Lewis, care s-a retras de la Tottenham in 2022, dar a carui familie deține o mare parte din clubul lui Radu Dragușin, a recunoscut ca a folosit informații privilegiate pentru a trimite cadouri „prietenilor și amantelor sale”, care au caștigat astfel milioane de dolari la Bursa. Joe Lewis a fost…

- Tribunalul Bucuresti a admis, miercuri, cererea de intrare in insolventa a Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, relateaza News.ro.„Tribunalului Bucuresti a admis cererea…

- „In ședința publica din data de 15.01.2024, Tribunalul București a stabilit un nou termen pentru judecarea cererii ROMAERO S.A. de deschidere a procedurii de insolvența, in dosarul nr. 39261/3/2023, respectiv data de 17.01.2024, orele 11.00. Modificarea a fost operata ca urmare a solicitarii de preschimbare…

- Prețul gazelor pe bursa TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referința la nivel european, este tot mai scazut, ajungand marți chiar sub pragul de 30 de euro/MWh. Aceasta deși, teoretic și in practica, prețul gazelor este mai mare in mijlocul iernii decat in restul anului, din cauza cererii…

- Prețul gazelor naturale din Romania s-a aliniat la nivelul celor din Europa, insa reacționeaza total diferit cand este cazul de scaderi. Piața romaneasca reacționeaza mai lent la unele creșteri care s-au produs la nivel european, dar reacționeaza și mai lent la corecții de preț. Dupa ce au crescut,…

- Bitcoin a urcat marți la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din aprilie 2022, pe masura ce increderea investitorilor intr-o potențiala aprobare a unui fond tranzacționat la bursa a continuat sa creasca. Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marți dimineața…

- ”Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange – 280 de le 1 ianuarie 2024. Este anuntul cu care am incheiat ultima editie a Fidelis de anul acesta. Concret, in bugetul pe 2024 va fi cuprinsa finantare pentru ca valoare tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange sa creasca de patru ori, de la…

- Elon Musk, miliardarul CEO al Tesla și proprietarul X Corp, incearca sa stranga 1 miliard de dolari pentru noua sa companie de inteligența artificiala, xAI, conform unui nou document depus la Comisia de Valori Mobiliare și Bursa din SUA.