Engie Romania are planuri mari! Compania intentioneaza sa-si dubleze, in acest an, capacitatea de productie a energiei verzi, in acest sens fiind facute demersuri concrete prin construirea a doua parcuri, in Prahova si Galati, a afirmat, marti, directorul general al Engie Romania, Nicolas Richard, la un eveniment de specialitate. ”Suntem deja un producator de energie verde, vrem sa dublam capacitatea noastra si am facut deja demersuri concrete: construim doua parcuri in Prahova si in Galati (…) Vrem sa crestem capacitatea de productie a energiei verzi, sa vindem si mai multa electricitate. Suntem…