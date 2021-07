Stiri pe aceeasi tema

- „Faith”, al doilea album al rapperului Pop Smoke aparut postum, o colectie de colaborari cu nume importante din muzica, a debutat pe primul loc in Billboard 200. Albumul a fost vandut in SUA in 88.000 de unitati, in saptamana incheiata pe 22 iulie, potrivit MRC Data. Acesta este al doilea…

- „Shoot For The Stars Aim For The Moon", primul album aparut dupa moartea lui Pop Smoke, a fost cel mai bine vandut album hip-hop in SUA in ultimul an, inregistrand cea mai longeviva prezenta pe primul loc in topul Hip-hop/ R&B dupa anul 1990. Discul a reusit sa se mentina in top 5 al Billboard 200 timp…

- Doar in primele trei zile de la lansarea in cinematografele romanesti, filmul “Black Widow” (Vaduva neagra) a obtinut incasari de peste 916.000 de lei, potrivit datelor centralizate de cinemagia.ro. Pelicula este urmata in topul incasarilor de ”Fast & Furious 9”, regizat de Justin Lin, care a generat…

- „Culture III”, al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos, suprinde cu apariții neașteptate, de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul vine dupa ”Culture II”, din 2018, fiind ca o concluzie a trilogiei…

- Culture III este al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos. Albumul prezinta apariții de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul preceda albumului lor din 2018, Culture II, și servește drept concluzie…

- Gala Billboard Music Awards s-a desfașurat duminica seara, la Los Angeles. Prezentator a fost Nick Jonas, iar starul serii a fost The Weeknd, care a plecat cu zece trofee acasa. Dupa el, ca numar de premii, s-a situat rapperul Pop Smoke, cu cinci trofee, BTS cu patru trofee, la numar egal cu Bad Bunny,…

- The Weeknd a fost regele galei Billboard Music Awards. Cantaretul si compozitorul canadian și-a adjudecat 10 trofee: Top Artist, Top Hot 100 Artist, Top Hot 100 Song Presented by Rockstar; Top Male Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Radio Song, Top…

- The Weeknd a fost regele galei Billboard Music Awards. Cantaretul si compozitorul canadian și-a adjudecat 10 trofee: Top Artist, Top Hot 100 Artist, Top Hot 100 Song Presented by Rockstar; Top Male Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Radio Song, Top…