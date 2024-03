Stiri pe aceeasi tema

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau... View Article

- Dr. Dre a primit propria sa stea pe Walk of Fame! Alaturi de el au fost Eminem, 50 Cent si Snoop Dogg, care l-au felicitat pentru noua sa reusita. Dr. Dre a primit a 2,775-a stea de pe Hollywood Walk of Fame. Steaua sa se incadreaza in categoria producatorilor. Cand i-a venit randul lui Snoop... View…

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai iubite și talentate artiste din Romania, iși incanta fanii cu o piesa sensibila destinata celui mai bun om din viața noastra. Pentru acest single, primul pe care artista il dezvaluie de pe urmatorul album pop al sau ce urmeaza sa fie lansat in cadrul concertului aniversar…

- “INTIM” este o panza iar Alduts a pictat sentimentele ei pe ea cu detalii foarte fine. “INTIM” a fost creat impreuna cu CST pentru a-ți oferi experiența introspectiva a lui Alduts. Alduts Sherldey este o artista nu neaparat noua pe meleagurile industriei locale, ea avand release-uri inca din 2020 cu…

- Muzica cea mai de preț e aceea care ne permite sa ii dam noi culoare, aceea care ne indreptațește sa dam noi sens fiecarei note. Muzica valoroasa cu adevarat ne lasa sa ii dam noi viața, prin propriile trairi, emoții și propriul suflu. Delta Pe Obraz ne da avant sa ne coloram mintea, cu fiecare... View…

- Formația de funk rock alternativ, Gramofone, marcheaza intoarcerea in lumina reflectoarelor in 2024 cu un single exploziv, „Call It Love”, extras de pe viitorul album „Fast Forward”. Piesa este o incursiune captivanta in complexitatea relațiilor de cuplu, explorand atracția și dependența, cu un amestec…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat ca anul 2023 a fost incheiat cu aproximativ 87.000 de inspectii fiscale si inspectii antifrauda si cu o valoare a constatarilor suplimentare de 11 miliarde de lei. El a mai anuntat ca targetul pentru 2024 este ca valoarea medie a incasarilor lunare sa ajunga…

- O prezența puțin spus efervescenta in peisajul media romanesc, Monica Tatoiu continua sa faca senzație in Romania. Deși are peste 60 de ani, fosta femeie de afaceri care a condus compania Oriflame a facut deazvaluiri despre ritualul ei de Revelion.Tatoiu spune ca il rateaza in niciun an și ca ii…