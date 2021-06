”Facilităţi, reglementări şi noutăţi fiscale” – noua acţiune desfăşurată de CCI Prahova N. D. Creata pentru a reprezenta, apara și susține interesele membrilor sai și ale comunitaților de afaceri in raport cu autoritațile publice și cu organismele din țara și din strainatate, Camera de Comerț și Industrie Prahova continua, in aceasta luna, sa realieze intalniri prin intermediul carora sa poata fi sprijinit mediul de afaceri prahovean, mai ales in contextul pandemiei. Astfel, dupa webinarul cu tema ’’Kurzarbeit: Noi reglementari legale privind organizarea programului de lucru”, care va avea loc pe data de 10 iunie, cand vor raspunde intrebarilor participanților experți ai Agenției… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

