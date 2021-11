Facebook renunţă la sistemul său de recunoaştere facială, din cauză îngrijorărilor utilizatorilor şi autorităţilor Reteaua de socializare, a carei companie-mama se numeste acum Meta, a declarat ca va sterge formatele individuale de recunoastere faciala pentru peste 1 miliard de oameni, ca urmare a acestei schimbari. Compania a spus intr-o postare pe blog ca mai mult de o treime dintre utilizatorii activi zilnici ai Facebook, sau peste 600 de milioane de conturi, au optat pentru utilizarea tehnologiei de recunoastere a fetei. Facebook nu va mai recunoaste automat fetele oamenilor in fotografii sau videoclipuri, se spune in postare. Schimbarea va afecta si tehnologia automata pentru textul alternativ destinat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

