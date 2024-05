Stiri pe aceeasi tema

- Sparta Praga vrea sa-l transfere pe Albion Rrahmani, de la Rapid, și a facut o oferta concreta. De serviciile atacantului kosovar s-au mai interesat Werder Bremen, Aston Villa, Benfica și Napoli. Patronul Rapidului, Dan Șucu, a investit 5,2 milioane de euro in transferuri, in cursul acestui sezon. Cea…

- Napoli cauta inlocuitor pentru Victor Osimhen, care va parasi clubul la vara, iar una dintre variante pentru inlocuirea nigerianului ar fi Albion Rrahmani, susține impresarul atacantului. Rapid face un play-off de uitat, in ciuda investițiilor masive facute de finanțatorul Dan Șucu. Insa omul de faceri…

- Rapid - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 7-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 29 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Vlad Chiricheș (34 de ani) continua sa fie lovit de „blestemul” accidentarilor care i-au macinat intreaga cariera. Fundașul central al celor de la FCSB s-a accidentat și a fost inlocuit, in minutul 42 al derby-ului cu Rapid. Joyskim Dawa (28 de ani) a intrat in locul lui. In minutul 25 al jocului, Vlad…

- Fanii echipelor britanice ironizeaza de mult timp nivelul celorlalte 4 campionate de top din Europa, considerandu-le mai slabe decat Premier League. Cu toate acestea, Aston Villa a ramas singura echipa din Premier League angrenata in competițiile europene intercluburi, in timp ce Serie A și Bundesliga…

- Sub conducerea Stellantis, grup format la inceputul anului 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler si producatorul Peugeot PSA, Alfa Romeo a trecut printr-un proces de redresare si a inceput o remaniere a gamei sale, cu scopul de a avea o oferta de vehicule 100% electrice catre 2027. Dupa ce a inceput…

- Albion Rrahmani (23 de ani) jubileaza dupa ce a marcat doua goluri in derby-ul Rapid – FCSB, in care alb-vișiniii și-au umilit marii rivali cu un categoric scor de 4-0. Albion Rrahmani considera ca inclusiv diferența de scor este meritata și a precizat ca se simte bine din punct de vedere medical. ...

- Ianis Hagi (25 de ani) are un sezon modest la Alaves, acolo unde este rezerva și nu reușește sa se impuna in echipa gandita de Luis Garcia. Situația mijlocașului roman este extrem de complicata, cu 4 luni inainte de Campionatul European și ar putea schimba echipa din vara. Ianis Hagi nu a mai fost titular…