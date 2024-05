Brățară din aur din Dacia preromană, expusă la Muzeul Județean Buzău. Intrarea este gratuită Articolul Brațara din aur din Dacia preromana, expusa la Muzeul Județean Buzau. Intrarea este gratuita se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, prezinta publicului buzoian, și nu numai, o piesa excepționala din aur descoperita recent pe teritoriul județului Olt, respectiv in satul Optași. Piesa, aflata in colecțiile Muzeului Județean Olt, reprezinta o brațara spiralica decorata cu cap de șarpe sau dragon, […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

