- Ieri, Andreea Esca a atras atenția cu cateva fotografii postate pe rețelele de socializare. E vorba despre mai multe imagini vechi, pe care prezentatoarea de la Pro TV le-a realizat cu 30 de ani in urma. Cu ocazia zilei mondiale a televiziunii, 21 noiembrie, Andreea Esca a publicat fotografii pe Facebook…

- Meta transmite o serie de actualizari cu privire la siguranța copiilor pe Facebook și Instagram. Compania testeaza noi modalitați de a proteja adolescenții atunci cand aceștia ar intenționa sa trimita mesaje catre adulți potențial suspecți. In plus, toți utilizatorii cu varste sub 16 ani vor avea de…

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand cu saptamana aceasta, in incercarea de a reduce costurile, a relatat ziarul american Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu problema, potrivit AFP, citata de Agerpres. Ultimele rezultate trimestriale…

- Rusia a desemnat oficial gigantul american Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, drept organizatie „terorista si extremista”, deschizand posibilitatea unor actiuni legale sporite impotriva utilizatorilor sai din tara, relateaza marti France Presse.

- Poliția din California anunța ca este pe urmele unui presupus ucigaș in serie dupa ce in regiune au avut loc șase crime, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand, reclame si in cadrul altor sectiuni.In primul rand, brandurile pot deja sa cumpere reclame ce vor fi afisate in sectiunea Explore. Acestea se vor diferentia de continutul…

- Dupa ce a fost lovita serios de noul sistem de protejare a intimitatii implementat de Apple pe iPhone si iPad, unde aplicatiile nu mai pot urmari activitatea utilizatorilor fara acordul acestora, Meta pare sa fie in cautarea unor solutii alternative de monetizare. Compania americana vrea sa lanseze…