Stiri pe aceeasi tema

- Victoria’s Secret inchide definitiv un sfert din magazinele sale din Statele Unite și Canada in urmatoarele luni, o alta lovitura care afecteaza compania, la doar cateva saptamani dupa vanzarea eșuata in jumatate de miliard de dolari, relateaza CNN.L Brands, care deține compania, a declarat…

- Mark Zuckerberg anunța ca jumatate din angajatii Facebook vor lucra permanent de acasa și ca va demara “recrutarile la distanta" CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat ca gigantul social media va incepe sa permita multora dintre cei 50.000 de angajati si celor nou recrutati sa lucreze…

- Istoricul si politologul Vladimir Tismaneanu, specialist in sisteme politice si politica comparata, profesor la Universitatea din Maryland, Statele Unite, a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu suma de 5.000 RON.In urma cu o luna, el a postat pe Facebook…

- Facebook a eliminat sute de conturi de pe reteaua de socializare - mai mult de jumatate din Rusia, Iran si Georgia - dupa ce a descoperit ca apartineau de retele care desfasurau campanii de influentare.

- Bursa din New York a încheiat pe plus sesiunea de luni înregistrând un ușor avans de peste 1%, în ciuda noului colaps al prețurilor petrolului, potrivit Reuters. Reducerea continua a masurilor de izolare în mai multe state americane ofera investitorilor motive de…

- Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) extinde acoperirea pentru cazul infectarii cu coronavirus, fara niciun cost suplimentar, in urmatoarele doua luni, pentru toate politele de asigurari de sanatate, atat cele deja existente in portofoliul companiei, precum si la cele nou incheiate in aceasta perioada,…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…

- (foto: Facebook) Stelian Ion ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența din cauza crizei de coronavirus. Deputatul USR a postat, sambata, un mesaj pe Facebook, prin care spune ca azi vor vota guvernul Orban dar ca se impune imperativ decretarea starii de urgența, așa cum s-a intamplat…