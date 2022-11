Fabrica de râme americane, afacerea pentru care nu este nevoie de angajați Un antreprenor local din Slobozia Noua a reușit, dupa cinci ani de experimente și incercari, sa obțina un fertilizator ecologic produs de ramele americane pe care le crește intr-un grajd. Gheorghița Zainea are 64 de ani și o fabrica de rame americane: «Roșu de California», care sunt foarte bune pentru producția de compost organic. Spera sa dea lovitura, mai ales ca a inceput sa i se duca vestea și sa fie cautat de fermieri. In cei 5 ani de cand s-a apucat de creșterea ramelor, Gheorghița Zainea a reușit sa dețina in «fabrica» lui circa 400 kilograme de rame care au produs undeva la 20.000 litri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

