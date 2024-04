Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, dorește sa se inființeze, in Romania, un Centru de Operațiuni de Securitate in domeniul energiei. Ministrul Burduja a lansat aceasta propunere dupa ce a asistat la un exercițiu de securitate cibernetica la care au participat specialiști din Ministerul Energiei,…

- Prețul energiei electrice pe piața spot a bursei OPCOM va fi maine aproape zero timp de șase ore. Aceasta dupa ce, timp de doua weekend-uri la rand, au fost chiar și prețuri negative. Intrebat ce inseamna acest lucru pentru consumatori, ministrul de resort, Sebastian Burduja, a precizat ca romanii au…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, estimeaza ca, de luna viitoare, preturile vor scadea, mai ales la gazele naturale. Scaderi de preturi sunt asteptate si la energia electrica in cazul celor cu un plafon mai mare, de 1,3 lei pe kilowatt-ora, a subliniat Sebastian Burduja. Guvernul a adoptat, la…

- Guvernul german a inceput sa se gindeasca la achiziționarea propriilor arme nucleare. Aceasta posibilitate a inceput sa fie analizata din cauza șanselor tot mari ca Donald Trump sa revina la Casa Alba. Potrivit Kommersant, in acest moment exista doua scenarii de baza – semnarea garanțiilor de securitate…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Viitoarea centrala nucleara de la Doicești, unde vor fi amplasate reactoare mici modulare (SMR) va fi mai rentabila decat proiectul-pilot NuScale care a fost oprit in SUA din cauza costurilor mari, este de parere ministrul roman al Energiei, Sebastian Burduja, la Doicești “Proiectul…

- ”Multumesc ca suntem astazi aici, intr-o zi pe care o consider una istorica. Intr-un loc pe care il consider cu potential de a arata lumii intregi ceea ce Romania este capabila sa faca. Sa deseneze viitorul. Prea multi ani ne-am obisnuit sa prindem din urma, adesea gafaind, trecutul altora. E momentul…

- Primul proiect al minireactoarelor nucleare (SMR) americane NuScale ar fi trebuit implementat in Statele Unite, insa acesta a picat, lasand proiectul de la Doicești pe primul loc. Teofil Mureșan, CEO al grupului E-Infra, investitorul privat implicat la Doicești alaturi de Nuclearelectrica, a aratat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca „Statele Unite pune la loc de cinste competența noastra in sectorul energetic, tradiția in energia nucleara, resursele diversificate in contextul tranziției verzi și angajamentul constant al Romaniei in cadrul parteneriatului strategic”. Ministrul Energiei…