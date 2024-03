Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat luni, 18 martie, la Doicești, ca Banca EXIM a SUA și Corporația Financiara pentru Dezvoltare Internaționala a SUA vor finanța proiectul SMR din județul Dambovița cu 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari. Ministrul Energiei, Sebastian…

- Mulțumesc @usembassybucharest pentru sprijinul prompt, astfel incat echipa mea impreuna cu mine sa putem calatori la timp in Statele Unite pentru Turneul #MiamiOpen Tennis 2024 , scrie Simona Halep pe pagina sa de Instagram. La fel ca orice roman, și Simona are și ea nevoie de viza ca sa ajunga…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…

- Ciuca, despre cel mai important eveniment politic din UE, inaintea alegerilor europarlamentare: Semnul sub care se desfasoara acest congres este unul al unitatii, al solidaritatii si al deciziilor pe care trebuie sa le luam pentru cetatenii Europei, pentru cetatenii Romanie “Ma bucur foarte mult ca…

- Ambasadorul Statelor Unite la București, Kathleen Kavalec, da asigurari ca SUA se vor implica in continuare in sprijinirea NATO, a securitatii si a democratiei in general, indiferent cine va conduce Casa Alba. „Nu cred ca Statele Unite s-ar retrage vreodata din lume, din afacerile mondiale”, a afirmat…

- ”E ultima zi lucratoare a anului si suntem la Ministerul Energiei. E trecut de ora 21.30, dar echipa este aici”, afirma, vineri seara, intr-un video popstat pe Facebook, ministrul Energiei. Burduja explica faptul ca echipa lucreaza pentru finalizarea unorproceduri extrem de importante: ”Finalizam…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca autonomia teritoriala este greșit ințeleasa. El a spus ca UDMR și-ar dori ca banii care sunt produși de companii intr-o zona a țarii sa ramana acolo, nu sa vina la București și apoi sa fie redistribuiți. Liderul UDMR a explicat ca nu ințelege de ce un cetațean…