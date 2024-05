Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea din Johannesburg, cel mai mare oraș din Africa de Sud, a fost gasita vinovata de moartea a 76 de persoane care ocupau ilegal o cladire, intr-un incendiu care a mistuit imobilul in luna august 2023, arata raportul de ancheta publicat duminica, relateaza Agerpres.Desi un barbat in varsta…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, participa la o operațiune majora. Acțiunea se desfașurat in Sarulești-Gara, județul Calarași. Scopul? Combaterea gestionarii ilegale a deșeurilor! Confiscari la fața locului In timpul raidului, au fost vizate mai multe proprietați. Autoritațile au descoperit cantitați…

- Dan Ilie Morega are permisul de conducere retras din motive medicale. Asta nu-l impiedica sa incalce legea. Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost surprins din nou alaturi de mașina sa in București, in zona Ambasadei Rusiei, deși ii fusese retras permisul de conducere dupa ce medicii au constatat…

- O explozie a avut loc luni dupa-amiaza intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase Movila din Ploiești, secție exterioara a Spitalului Județean de Urgența. Potrivit primelor informații transmise de autoritați, o pacienta in varsta de 80 de ani a fost ranita in urma deflagrației, suferind arsuri…

- O bomba de aruncator din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in apele paraului Jolotca, in apropierea localitații Sarmaș, județul Harghita . Incidentul, petrecut sambata, a mobilizat rapid autoritațile locale. Localnicul care a facut descoperirea a alertat imediat echipa de…

- Un incident extrem de neobișnuit a avut loc a avut loc in urma cu mai bine de patru ani, pe 13 ianuarie 2020, in Inghan, Australia. Autoritațile australiene au declarat ca o „tornada” de 300.000 de lilieci a lovit orașul și a forțat locuitorii sa ramana acasa in timp ce roiurile de lilieci zburau in…

- Au fost clipe de panica la Centrul NATO din Chișinau dupa ce un incendiu a izbucnit in interiorul sediului. Autoritațile fac demersuri pentru a afla cauza care a condus la producerea acestuia. Alarma a fost data in cursul zilei de ieri, la ora 18:57, cand o persoana semnala faptul ca la Universitatea…