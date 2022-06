Max Verstappen (24 de ani) s-a impus in Marele Premiu de Formula 1 al Canadei și se desprinde in fruntea clasamentului general al piloților. Carlos Sainz și Lewis Hamilton au completat podiumul. Sergio Perez, locul doi la general, a abandonat. Max a trebuit sa traga de unul singur, mai ales ca al sau coechipier, Sergio Perez a fost nevoit sa abandoneze in prima parte a cursei. Victoria a fost a șasea pentru Max in 2022, care s-a mai impus in acest sezon la Jeddah, Imola, Miami, Barcelona, Baku. Daca pentru Red Bull a punctat doar Max, pentru Ferrari au facut-o atat Carlos Sainz, cat și Charles…