F1 / Sezonu-i nou, dar obiceiurile au rămas! Verstappen, triumfător în Bahrain Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului 2024 din Campionatul Mondial de Formula 1. Cursa s-a desfasurat sambata, pe circuitul de la Sakhir. Campionul mondial en titre, plecat din pole position, a dominat cursa de la un capat la altul. El a obținut, cu aceasta ocazie, a 55-a victorie din cariera sa. Max Verstappen l-a devansat la Bahrain cu 22 sec 457/1000 pe mexicanul Sergio Perez, colegul sau de la Red Bull, clasat pe locul secund. Pozitia a treia a fost ocupata de spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari), la 25 sec 110/1000. Urmatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

