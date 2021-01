O mare parte dintre companii (49,4%) anticipeaza pentru anul 2021 cresteri ale cifrelor de afaceri, conform rezultatelor sondajului derulat in cadrul Conferintei Anuale de Fiscalitate 2021 EY Romania, in randul a peste 1000 de reprezentanti ai mediului de afaceri, participanti la acest eveniment, conform unui comunicat al companiei. Procesul de digitalizare a institutiilor statului, care va usura inspectiile fiscale, va continua in acest an, asa cum a dat asigurari inclusiv presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, invitatul special al Conferintei. "Digitalul cred ca fost cuvantul anului 2020, iar…