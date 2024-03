”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft (Invest AG) si Rudolf Brenner Holding GMBH (RBH) intentioneaza sa preia compania Philoro Holding GMBH, prin intermediul Kultas Beteiligungs GmbH, societate creata pentru aceasta operatiune”, anunta autoritatea de concurenta. Invest AG, din Austria, achizitioneaza, gestioneaza si vinde investitii temporare in companii mijlocii care dezvolta, produc sau distribuie produse sau servicii, preia gestionarea altor companii existente si a celor care urmeaza sa fie infiintate in Austria si in strainatate…