Extremiștii lui Simion perturbează protestul fermierilor Protestul fermierilor și al transportatorilor, care ar fi trebuit sa reprezinte un demers pașnic pentru a atrage atenția asupra problemelor specifice, a fost umbrit și perturbat de intervenția nefericita a membrilor partidului extremist AUR, sub conducerea lui George Simion. In loc sa susțina demersul legitim al protestatarilor, acești extremiști și-au propus sa acapareze evenimentul și sa submineze atmosfera prin acțiuni provocatoare și discursuri instigatoare. George Simion, impreuna cu Diana Șoșoaca, au incercat inițial sa preia controlul grupurilor de protestatari din București, mobilizand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

