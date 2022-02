Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 958 de cazuri noi de COVID-19 și 401 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 17 de romani au pierdut lupta cu virusul Duminica, 2 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei…

- In cursul dimineții de astazi, 31 decembrie 2021, au mai fost confirmate inca 38 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.752. In intervalul 30.12.2021 (10:00) – 31.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 38 de decese (16 barbați și 22 femei), dintre care…

- La Sacele, biletele de calatorie se pot plati cu ajutorul aplicației 24 pay. Sistemul nu genereaza niciun fel de cost suplimentar in afara pretului biletului. Servicii Sacelene SRL in calitate de operator regional de transport public in cadrul Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului…

- OFICIAL| Scadere a numarului de cazuri de COVID-19: 598 raportate in ultimele 24 de ore, 466 de pacienți la ATI. 29 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| Scadere a numarului de cazuri de COVID-19: 598 raportate in ultimele 24 de ore, 466 de pacienți la ATI. 29 de romani au pierdut lupta cu…

- ANM a emis o avertizare de vreme rea! Ninsoare și vant puternic in 9 județe, inclusiv in nordul Argeșului. Administrația Naționala de Meteorologie e emis, vineri dimineața, mai multe avertizari nowcasting de vreme rea. In judetele Caras-Severin, Hunedoara, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Dambovita, Suceava…

- Pana astazi, 27 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.775.572 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.258 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.675.184 de pacienți au fost declarați…

- OFICIAL| 2.104 de cazuri noi de COVID-19 și 1.341 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 177 de romani au pierdut lupta cu virusul Joi, 25 noiembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 25 noiembrie, pe teritoriul…

- Ce avere a lasat Benone Sinulescu in urma? Regretatul artist si-a facut din timp testamentul Benone Sinulescu și-a aranjat lucrurile personale cu mulți ani in urma. Mai precis, regretatul artist și-a facut testamentul in 2014 și i-a lasat toata averea soției sale. Totodata, cand aceasta nu va mai fi,…