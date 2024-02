Cât din terenul agricol al României mai aparține, de fapt, românilor? O intrebare care framanta pe foarte mulți este „cat din terenul agricol al Romaniei mai aparține, de fapt, romanilor?”. Raspunsul, din pacate, este unul inca necunoscut. Autoritațile nu au vrut sau nu au știut cum sa afle raspunsul! Prima intrebare care se pune este ce ințelegem prin pamant care aparține strainilor. Caci exista mai multe modalitați prin care se poate intra in proprietatea de fapt a unui teren. Prima, și cea mai simpla, este de a cumpara ca persoana fizica terenul respectiv. Alta este de a cumpara pamantul ca persoana juridica. Aici intervin doua diferențieri. Un teren poate intra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

