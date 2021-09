Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a prilejuit implinirea a 20 de ani de continuitate a invatamantului superior de arta baimarean, organizat prin intermediul programelor de studii de licenta – monospecializarea Arte Plastice – Pictura (acreditata in anul 2008) si de studii ale masteratului intitulat Valori plastice si reflexive…

- O expoziție de arta plastica contemporana a Bienalei Internaționale de Pictura, ediția a VI-a, a fost inaugurata ieri la Centrul Expozițional ”Constantin Brincuși” din Chișinau, informeaza MOLDPRES. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova și instituția-gazda.…

- Expoziția Art& The City este deschisa pana in data de 3 octombrie, in fiecare saptamana de vineri pana duminica de la 17:00 la 23:00. In cadrul acestei expoziții puteți admira lucrarile realizate de artista Eve Theil. „Tablourile mele sunt toate facute din suflet, incerc mereu sa transmit ceva prin…

- O expozitie personala de pictura Gheorghe I. Anghel va fi deschisa, pe 5 august, in sala „Irina Nicolau” a Muzeului National al Taranului Roman, potrivit news.ro. Expozitia propune o incursiune in lumea lui Anghel, o interpretare a mitologiei, explorata dintotdeauna de pictor, reprezentand…

- Vernisajul proiectului „Art and The City", ce se va desfașura timp de trei zile, are loc astazi de la ora 17.00, in cladirea fostei uzine Foto. Este un demers ce cuprinde toate ramurile artistice și iși propune, sa promoveze arta urbana, a declarat reprezentantul „Art and The City", Silviu Cioloboc:…

- Consiliul Județean Maramureș va invita vineri, 23 iulie 2021, la redeschiderea Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare». Astfel, publicul se va putea bucura de expoziția permanenta «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene intre tradiții și inovații», precum și de expoziția temporara…

- 73 de lucrari de pictura și grafica, adevarate „marturisiri" ale marelui pictor roman Nicolae Tonitza, pot fi admirate, pana pe 26 septembrie 2021, la Muzeul de Istorie, in Sala de Expoziții Temporare.Expoziția „Nicolae Tonitza. Culoare, emoție și mister", care cuprinde ...

- O expozitie de pictura dedicata copiilor cu nevoi speciale a fost vernistata in Ramnicu Valcea. Printre expozanti se numara si Anastasia, o fetita diagnosticata cu autism care a beneficiat recent de o terapie inovativa, bazata pe neurostiinta.