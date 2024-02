Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele de amploare continua la Timișoara și in 2024. Dupa excepționalele expoziții, gazduite de Muzeul Național de Arta din Timișoara, din luna aprilie, iubitorii de arta vor putea face cunoștința cu expoziție „Paula Modersohn-Becker si colonia de artisti din Worpswede. Desene și grafica 1895…

- Parteneriatul dintre Centrul de Cultura „George Apostu” și Colegiul Național de Arta „George Apostu” a creat o platforma ideala pentru promovarea tinerelor talente in domeniul artistic. Expoziția „SCRIPTUM”, organizata la Muzeul de Arta Contemporana a Centrului de Cultura „George Apostu”, in data de…

- Pe parcursul lunii februarie, cind se implinesc doi ani de la inceperea razboiul din Ucraina, Parlamentul gazduiește expoziția tematica de desene ale copiilor „Formula pacii in arta copiilor din Ucraina si din lume”. Expoziția conține aproape 200 de desene, realizate de 200 de copii din Republica Moldova…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” iși redeschide porțile miercuri, 20 decembrie, pentru o noua expoziție, cu un concept inedit. Expoziția, intitulata „Ilogic”, curatoriata de Irina Popescu, prezinta lucrari cu tematica designului vestimentar, realizate de Miruna…

- Expoziția „Timișoara seniorilor – Laboratoarele memoriei”, organizata de asociația Pietatea Banațeana impreuna cu Societatea Polono-Romana din Cracovia, care, prin galeria de fotografii prezinta istoria și prezentul orașului precum și poveștile de viața ale celor mai varstnici locuitori, este prezentata…

- NOUTATE… Eveniment de Excepție la Muzeul Vasile Parvan din Barlad: „Note Despre Linie” – Expoziție și Lansare de Catalog al Colecției Dragoș Patrașcu! Muzeul Vasile Parvan din Barlad este onorat sa va invite la evenimentul de excepție „Note Despre Linie”, care va avea loc in data de 9 decembrie, incepand…

- Expoziția temporara „Oameni ai Unirii” a fost deschisa, astazi, la sediul Muzeului Județean Buzau, și poate fi vizitata pana pe data de 4 februarie 2024. Aceasta expoziție care are ca tema UNIREA a intrat in tradiția Muzeului Județean Buzau. De aceea, și anul acesta, ca in fiecare an in preajma marii…

- Expoziția temporara „Oameni ai Unirii” a fost deschisa, astazi, la sediul Muzeului Județean Buzau, și poate fi vizitata pana pe data de 4 februarie 2024. Aceasta expoziție care are ca tema UNIREA a intrat in tradiția Muzeului Județean Buzau. De aceea, și anul acesta, ca in fiecare an in preajma marii…