- Patru femei din Republica Moldova au fost trimise in judecata de catre procurorii de la Chisinau, fiind suspectate ca faceau parte dintr-o retea infractionala care a incercat sa vanda „spre adoptie” un copil ucrainean nascut la Chisinau, scrie News.ro.Printre suspecte se numara presedinta unei fundatii…

- Pe parcursul lunii februarie, cand se implinesc doi ani de la razboiul din Ucraina, Parlamentul gazduiește expoziția tematica de desene ale copiilor „Formula pacii in arta copiilor din Ucraina si din lume”.

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ofera luni, 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale, un program special de vizitare care include deschiderea expozitiei interactive „Romani de poveste”, ateliere gratuite dedicate copiilor precum si intrare gratuita tuturor vizitatorilor, atat in expunerea…

- Troleibuzele cumparate pentru locuitorii municipiului Balți vor fi scutite de taxe vamale. Parlamentul a votat in a doua lectura un proiect de lege privind introducerea in Republica Moldova a unor unitați de transport electric.

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a salutat sambata, 16 decembrie, adoptarea de catre parlament a unei noi strategii de securitate nationala, prima dupa 12 ani, care solicita ancorarea tarii alaturi de aliatii sai occidentali si identifica Rusia drept o amenintare, relateaza agenția Reuters,…

- Expoziția foto-documentara intitulata „Freedom/Libertate“, ce aduna in imagini evenimente istorice din 1989, din Timișoara, precum și fotografii capturate in prima linie a conflictului din Ucraina și portrete ale refugiaților ucraineni in Romania va fi deschisa publicului la sediul ICR Londra (Institutul…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri ca Moscova nu va lasa fara raspuns decizia Moldovei de a adera la sacțiunile „antirusești”, ca represalii pentru agresiunea din Ucraina, masuri aplicate și de alte state europene, citeaza agenția de presa rusa TASS,…

- Astazi, luni, 6 noiembrie 2023, de la ora 18.00, sunteți invitați la cea de-a X-a Ediție a GALEI Festivalului Concurs Coral Internațional pentru Tineret GAVRIIL MUSICESCU. Evenimentul se va desfașura sub cupola plina de rafinament și eleganța a Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași. La ceas…