- Muzeul National Cotroceni invita publicul, sambata, de Ziua Internationala a Copilului, sa descopere unul dintre cele mai importante edificii din Bucuresti, vechiul Palat Cotroceni, un loc de care se leaga multe evenimente importante din istoria tarii. Pentru toti copiii, cu varsta pana in 14 ani, insotiti…

- In perioada 1-18 iunie, in Ștrandul Tineretului, va avea loc o expoziție de dinozauri animatronici de mari dimensiuni. Este surpriza pregatita de municipalitate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și marcheaza deschiderea sezonului estival, precum și debutul unei serii de evenimente in Ștrand.…

- Retailerul incheie Caravana A.C.C.E.S. alaturi de George Balta și Tedy Necula cu o ultima oprire in București Timp de 4 luni, Kaufland Romania a strabatut mai multe orașe din țara cu proiectul „Caravana A.C.C.E.S.”, alaturi de George Balta, fost jucator de rugby și actual maratonist in scaun rulant,…

- MINA, Museum of Immersive New Art, și MINA Pop Up invita publicul bucureștean și clujean la o expoziție inedita a celor mai celebre capodopere ale picturii universale, expuse in muzee renumite din intreaga lume, ce vor putea fi admirate in același spațiu timp de o singura noapte, pe 18 Mai, atat la…

- @ Lacașul de cult se afla sub ocrotirea Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei Luni, 25 martie. In ziua Praznicului Imparatesc al Bunei Vestiri, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a sfințit capela ortodoxa a Parlamentului Romaniei. Lacașul de cult a fost pus…

- MURMUR, brand-ul romanesc favorit al celebritaților de la Hollywood, a prezentat la București pe 28 martie 2024 noua colecție SPRING/SUMMER 2024 in cadrul unui eveniment exclusivist desfașurat la MINA – Museum of Immersive New Art.

- Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…