Stiri pe aceeasi tema

- MINA Summer Camp este o tabara creativa de vara de cinci zile, destinata copiilor cu varste intre 7 si 13 ani, care va avea loc in saptamanile 8-12 iulie si 22-26 iulie la MINA - Museum of Immersive New Art din str. George Constantinescu 2-4, Bucuresti.

- Exista numeroase locuri unde poți sa mergi de Ziua Copilului cu cei mici, avand numeroase avantaje.Sambata, 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului, micii vizitatori beneficieaza de o oferta speciala: au acces gratuit in cadrul expoziției „Universul lui Salvador Dali” de la Hanul Gabroveni.Oferta se aplica…

- MINA, Museum of Immersive New Art, sarbatoreste Ziua Internationala a Copilului intreg weekendul, 1 si 2 iunie, si invita publicul din Bucuresti si din Cluj sa participe la un program artistic dedicat copiilor si parintilor.

- Un caz șocant zguduie lumea medicala și pe cea judiciara din București, dupa ce un chirurg de la Institutul Oncologic din capitala a fost plasat in arest la domiciliu. Motivul? A uitat o compresa in corpul unei paciente, care ulterior a dus la decesul acesteia. Barbatul in varsta de 69 de ani, din Voluntari,…

- Retailerul incheie Caravana A.C.C.E.S. alaturi de George Balta și Tedy Necula cu o ultima oprire in București Timp de 4 luni, Kaufland Romania a strabatut mai multe orașe din țara cu proiectul „Caravana A.C.C.E.S.”, alaturi de George Balta, fost jucator de rugby și actual maratonist in scaun rulant,…

- MINA, Museum of Immersive New Art, și MINA Pop Up invita publicul bucureștean și clujean la o expoziție inedita a celor mai celebre capodopere ale picturii universale, expuse in muzee renumite din intreaga lume, ce vor putea fi admirate in același spațiu timp de o singura noapte, pe 18 Mai, atat la…

- Saptamanile noastre politice decurg tumultuos. Turbionul electoral ne smulge din micile noastre amanunte rutiniere și ne vantura, ca pe niște fluturi amețiți, prin Țara Surprizelor Permanente. Descoperim, astfel, ca nu polenizam ci suntem polenizați. Fiindca nu noi vom alege. Noi suntem cei aleși, ca…

- MURMUR, brand-ul romanesc favorit al celebritaților de la Hollywood, a prezentat la București pe 28 martie 2024 noua colecție SPRING/SUMMER 2024 in cadrul unui eveniment exclusivist desfașurat la MINA – Museum of Immersive New Art.