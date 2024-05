Noaptea Muzeelor la MINA Galeria celor mai faimoase picturi din istoria omenirii

Stiri pe aceeasi tema

- Aradul gazduiește spectaculoasa expoziție internaționala „Imperiul Roman. Tehnologia invingatorilor”. Exponatele reprezinta mașinarii inovatoare folosite in lupta de romani in perioada de maxima glorie a imperiului.

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din Romania, lanseaza pe 19 aprilie un nou concept revoluționar, MINA Pop-Up, un proiect itinerant, prezentat de George.Primul banking inteligent, ce aduce arta digitala și noile tehnologii in trei mari orașe din Romania:…

- Sala Dalles a fost gazda unui concert impresionant, duminica seara! Pe scena au urcat arhidiaconul Mihail Buca, Grupul Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane și Ana Nuța, aflata in premiera intr-un eveniment de o asemenea amploare in București. Publicul a fost copleșit de cantarile bizantine, oferind…

- MURMUR, brand-ul romanesc favorit al celebritaților de la Hollywood, a prezentat la București pe 28 martie 2024 noua colecție SPRING/SUMMER 2024 in cadrul unui eveniment exclusivist desfașurat la MINA – Museum of Immersive New Art.

- Inaintea meciului dintre Dinamo și UTA au avut loc incidente regretabile, jandarmii intervenind in forța peste fanii aradenilor, care sunt insoțiți la partida de „frații” de la CSA Steaua. Dinamo și UTA se intalnesc vineri, de la ora 20:00, in ultima runda a sezonului regular, pe Stadionul „Arcul de…

- "Atlasul geografic si statistic al Romaniei" sau "Atlasul lui Papazoglu", publicat in 1864, este expus la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Volumul, deosebit de valoros din punct de vedere istoric si documentar, a fost intocmit de Dimitrie Papazoglu, colonel, istoric, cartograf si geograf roman,…

- Reproduceri fidele ale unor vechi instrumente de navigatie astronomica, dar si piese originale din perioada secolelor XIX-XX, utilizate pentru navigarea pe mare, vor putea fi admirate la Muzeul Hartilor din Bucuresti, in expozitia „Toate panzele sus!” care va fi deschisa in 28 februarie, potrivit news.ro…

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din București, lanseaza pe 1 martie spectacolul „Van Gogh, The Immersive Show”, prezentat de George. Primul banking inteligent. Spectacolul este o producție proprie, creata și regizata de studioul Les Ateliers Nomad…