Stiri pe aceeasi tema

- Vernisajul expoziției de pictura Ferestre catre NOI semnata de artista Teodora Pop va avea loc marți 3 mai de la ora 19 la Galeria PARK din Timișoara, situata pe strada George Enescu nr. 1. In deschidere vor lua cuvantul Lect. Univ. Dr. Gheorghe Sfaiter și scriitorul Daniel Daian. Expoziția poate fi…

- O noua expoziție este gazduita de „Galleria 28” din Timișoara incepand cu data de 29 aprilie, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc. Expoziția, intitulata „Rasfrangeri”, aduce in atenția publicului lucrari semnate de pictorul Florin Avram, iar organizarea ei in Saptamana Luminata,…

- In perioada 29 aprilie -17 mai 2022, la Galleria 28 din Timișoara, va putea fi vizitata expoziția de pictura „Rasfrangeri”, semnata Florin Avram. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc, aduce in atenția publicului lucrari semnate de pictorul…

- Expoziția de fotografie urbana „Mesaje de dezinteres public”, semnata de Oana Puicanescu, un demers artistic inedit in Timișoara, care descopera o lume ascunsa vederii, va fi gazduita de galeria Pygmalion de la Casa Artelor, din data de 28 aprilie. Vernisajul va avea loc la ora 19:00 iar cel care va…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, in colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, organizeaza la Casa Naționala de la Muzeul Satului Banațean expoziția de icoane pe lemn intitulata „Lumina Florilor de Paști”. Aceasta va fi vernisata duminica, in ziua sarbatorii Floriilor, de la ora 17:00. Lucrarile…

- Galeria Art Hoc gazduiește expoziția de pictura, fotografie și poezie Shine On, adusa pe simeze de doua aradence, artista Corina Pecican și scriitoarea Mihaela Livia Popa.Vernisajul va avea loc joi, 14 aprilie, de la ora 19 iar expoziția poate fi vizitata pana in 20 aprilie, la sediul galeriei din Piața…

- Avem deosebita placere de a va anunța ca in perioada 11-29 aprilie 2022, la Galleria 28, str. Constantin Brancoveanu nr. 28, Timișoara, va putea fi vizitata expoziția „Aripi la cer”, semnata de Gloria Grati. Organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, curatoriata de Maria Pașc, expoziția…

- Casa Artelor din Timișoara a fost gazda unei duble lansari de carte in cursul zilei de marți, unde publicul a avut parte de o serie de povești depanate de autorul volumelor „Regele Șoparla“ și „Texte pentru muzichii timișorene“, Ștefan Dandu și de prietenii sai care au asistat la acest eveniment inedit.…