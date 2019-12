Exporturile de produse de panificatie au crescut cu 20% in 2019. Exportam croissante si in Belgia si Franta

Exporturile de produse de panificatie au crescut cu 20% in acest an, cele mai apreciate produse in tarile Uniunii Europene, dar si in SUA, Canada si chiar Australia fiind cozonacii traditionali romanesti si produsele congelate, a declarat presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu.

"Ne-a preocupat foarte mult sa ducem produse procesate la export si in acest an ne-a crescut foarte mult, cu circa 20%, exportul de cozonaci si de produse congelate. Am ajuns sa exportam croasante in Belgia si si Franta ceea ce este un lucru…