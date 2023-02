Stiri pe aceeasi tema

Cererea in creștere din Europa a contribuit la un boom al investițiilor in gaze naturale din SUA, chiar daca industria se lupta sa depașeasca opoziția fața de construcția de conducte, anunța hellenicshippingnews.com.

MISC saluta astazi doua dintre cele mai recente nave de transport de gaz natural lichefiat (GNL) de ultima generație, Seri Damai și Seri Daya, care se alatura flotei sale de nave de transport GNL, potrivit comunicatului companiei, informeaza portnews.ru.

Rusia a furnizat anul trecut Europei o cantitate de 17 milioane de tone de gaze lichefiate (GNL), in crestere cu aproximativ 20% fata de volumele livrate in 2021, ceea ce a permis compensarea partiala a scaderii exporturilor de gaze naturale rusesti prin conducte, arata datele publicate marti de

Uniunea Europeana lucreaza la o evaluare zilnica a prețurilor gazelor naturale lichefiate (GNL), ca un prim pas spre lansarea unui nou preț european de referința pentru GNL pana la sfarșitul lunii martie, anunța Reuters.

Țarile europene și-au majorat de 2,5 ori achiziția de gaze naturale lichefiate din Statele Unite in 2022. Acest lucru a fost declarat de Ivan Timonin, consultant al companiei rusești "Vygon Consulting", relateaza Axar.az.

Azerbaidjanul intentioneaza sa majoreze usor exporturile sale de gaze naturale spre Europa, in 2023, a afirmat presedintele tarii, Ilham Aliyev, in conditiile in care Bruxelles-ul cauta sa inlocuiasca livrarile de energie, in scadere, din Rusia, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Mozambicul, o tara din sud-estul Africii, a demarat duminica exporturile de gaze naturale lichefiate, care ar putea ajuta Europa sa faca fata crizei energetice provocate de diminuarea livrarilor de gaze rusesti, transmite Bloomberg, potrivit agerpres.

Producția de gaze naturale lichefiate (GNL) in Statele Unite ia avant ca urmare a creșterii prețurilor la gaze pe piețele mondiale, potrivit S&P Global Platts.