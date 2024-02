Ironia energetică: Rusia a declanșat tranziția către combustibilul curat Cererea globala de gaze naturale lichefiate este prognozata sa creasca cu 50% pana in 2040, pe masura ce lumea trece la un combustibil mai curat, potrivit Shell. Cererea de gaze naturale la nivel mondial va atinge apoi un varf dupa 2040, deși apetitul pentru GNL va continua sa creasca pe masura ce China și țarile […] The post Ironia energetica: Rusia a declanșat tranziția catre combustibilul curat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

