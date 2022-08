Explozie pe plaja din Odessa O mina de razboi a explodat chiar pe una din plajele din Odessa, unde mai mulți oameni se aflau la plaja. Conform postarii unui cetațean rus, doi oameni au murit și alți doi au fost raniți de mina care ar aparține Ucrainei. The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa […] The post Explozie pe plaja din Odessa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

