- Doi tineri de 28 și 29 de ani au murit intr-un grav accident de circulație care a avut loc miercuri seara pe Drumul European 583. Șoferul de 29 de ani ar fi intrta in mare viteza intr-o depașire și s-a ciocnit violent de un microbuz. Ocupanții autoturismului ai murit, iar opt persoane din microbuz au…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea constanțeana Tuzla, in care au fost implicate trei mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 39, la ieșire din localitatea Tuzla catre Mangalia,…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…

- O explozie puternica s-a produs, miercuri seara, la Uzina Tehnica Tohan, din Brașov. Pompierii au fost anunțați de personalul aflat la ora 20.50 in tura ca s-a produs o explozie. ISU Brașov a alocat 4 autospeciale cu apa și spuma, 1 autocisterna, 2 echipaje de prim ajutor, 1 echipaj de cercetare chimica…

- UPDATE: Un numar de 38 de locatari au fost evacuați in urma incendiului care a izbucnit, miercuri, la blocul din Capitala. Șapte persoane au primit ingrijiri medicale, iar o femeie de 84 de ani a fost transportata la spital, dupa ce a inhalat fumul care a invadat cladirea. De asemenea, un pompier a…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Un incendiu violent a izbucnit, sambata, intr-un apartament din Sfantu Gheorghe. Din cauza fumului dens, locatarii au fost evacuați, iar doua persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Covasna, la fața locului au ajuns de urgența cinci echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…