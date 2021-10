Stiri pe aceeasi tema

- 15.828 de cazuri noi de covid. Peste 67.000 de teste au fost prelucrate de ieri pana azi. Inca 363 de persoane au decedat. La ATI sunt 1.729 de pacienti, dintre care 38 sunt copii. In Timiș au fost raportate 657 cazuri noi de imbolnavire, dintre care 90 persoane au varsta sub 18 ani. Rata de […] The…

- 15.733 de cazuri noi de coronavirus, raportate azi de autoritați, din aproape aproape 70 de mii de teste prelucrate. 382 de persoane au decedat, iar la ATI sunt 1.676 de pacienti, dintre care 35 sunt copii. In Timiș au fost raportate 510 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a ajuns…

- Nou record negativ de cazuri de coronavirus, intr-o singura zi. 15.037 au fost confirmate din peste 77.000 de teste. Au fost anuntate si 252 de decese, iar la ATI sunt internati acum 1.480 de pacienti, dintre care 22 sunt copii. In Timiș au fost raportate 507 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare…

- Au fost inregistrate 15.037 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. Este cel mai mare numar de infectari zilnice, de la debutul pandemiei. S-a inregistrat și cel mai mare numar de decese - 252. In Timiș, conform Grupul de Comunicare Strategica sunt 507 de…

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 15.037 de cazuri noi de COVID și 252 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, reprezentand recorduri absolute de la inceputul pandemiei. Institutul Național de Sanatate Publica estima ca pragul de 15.000 de cazuri va fi atins abia la finalul lunii octombrie.…

- 10.887 de cazuri noi de COVID, de ieri pana azi. 67.000 de teste au fost prelucrate. Inca 169 de decese si 1.391 de persoane internate la ATI. In Timiș au fost raportate 454 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a ajuns la 6,80. In momentul de fața, in spitalele din Timis […] The…

- S-a depasit pragul de 2.500 de cazuri noi de covid pe zi! Au fost raportate 2.520 pe ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate aproape 44 de mii de teste. Inca 41 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati acum 543 de pacienti, intre care 5 copii. In Timiș au fost raportate 138 […] The post Peste…

- Peste 500 au fost raportate azi din peste 28.000 de teste prelucrate. Au fost depistate 517 de cazuri, iar 9 persoane au decedat in ultimele 24 de ore. Continua sa creasca si numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva, 190 sunt acum In Timiș au fost raportate 36 cazuri noi de imbolnavire, cel…