Deputatul AUR Dumitru Focșa afirma, dupa ce a fost acuzat ca și-a lovit soția, ca incidentul a fost generat de „soție prin gelozie extrema": „Am luat-o de dupa gat și i-am strigat in fața ca nu mai rezist, (…) și am tras-o cu fruntea ei catre fruntea mea. Atat a fost tot" „Povestea noastra sau […] Articolul Explicațiile deputatului AUR care și-a agresat soția: Incidentul, generat de soție prin gelozie extrema. Am luat-o de dupa gat