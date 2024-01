Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Urmeaza sa fie facuta o expertiza fizico-chimica ce va stabili cauza exacta a incediului. Din spatele gratiilor, Cornel Dinicu, patronul pensiunii din Prahova, are o noua ipoteza.

- Noi detalii ies la iveala in cazul incendiului devastator de la Ferma Dacilor, din documentele procurorilor. Cornel Dinicu, patronul complexului turistic, a explicat, pas cu pas, in fața anchetatorilor, tragedia in care opt oameni au murit arși de vii. Senzorii de fum nu funcționau de cateva zile, recunoaște…

- De asemenea, Cornel Dinicu susține ca nu-și mai amintește cate controale au facut reprezentanții ISU la pensiune. Pe de alta parte, se folosește de fiul mort pentru a obține clemența din partea judecatorilor și susține ca victimele nu erau turisti, ci erau musafiri. PENSIUNEA AVEA SENZORI DE FUM, DAR…

- Avocatul Iancu Toader, care il reprezinta pe controversatul om de afaceri Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, soldat cu moartea a opt persoane, declara ca Dinicu a formulat, in urma incendiului, plangere penala. Aparatorul…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, susține in continuare ca o mana criminala a pus incendiul de la pensiune, deși anchetatorii au demontat aceasta ipoteza. In plus, Cornel Dinicu i-a protejat in fața judecatorilor pe administratorii din acte, care sunt acum in arest la domiciliu, a spus la…

- Intr-un gest de compasiune și solidaritate, Cornel Dinicu, patronul complexului turistic Ferma Dacilor din Tohani, intenționeaza sa ii ofere o noua șansa la viața baiatului de 16 ani care a supraviețuit tragicului incendiu care a devastat proprietatea sa. Tanarul este unicul fiu ramas in viața al prietenului…

- Anchetatorii au dispus primele masuri dupa incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, in urma caruia au murit 8 oameni. Cornel Dinicu – cel care deținea pensiunea – și doi administratori ai afacerii au fost reținuți pentru 24 de ore. Sursa incendiului: un televizor Potrivit unor surse apropiate de…

- A fost reținut Cornel Dinicu in dosarul incendiului de la Ferma Dacilor, astazi au avut loc percheziții și audieri. Numele lui Dinicu nu apare in documentele firmei care administreaza Ferma Dacilor, insa el este cel care a fondat Ferma. In urma perchezitiilor de astazi, s-au adaugat alte trei infractiuni…