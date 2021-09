Stiri pe aceeasi tema

- Experții din sanatate vin cu prognoze pesimiste in ceea ce privește evoluția numarului cazurilor noi de Covid in Republica Moldova. Acesta va crește in continuare, iar in octombrie ar putea atinge cota maxima. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Cabinetul din Umbra de la Jurnal TV. „In octombrie…

- UPDATE – China a respins vineri apelul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru o noua ancheta pe teritoriul ei destinata aflarii originii COVID-19, cerand o abordare ‘stiintifica’ si ‘non-politica’, informeaza France Presse. Presiunea s-a accentuat asupra Beijingului in ultimele ore in legatura…

- Poliția de frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 779 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 20 694 traversari persoane, dintre care 11 137 treceri la frontiera moldo-romana, 4 848 treceri la frontiera cu Ucraina…

- O perioada de timp mai lunga intre prima doza și a cea de rapel, in cazul vaccinului produs de Pfizer/BioNTech, face ca sistemul imunitar sa produca mai mulți anticorpi impotriva infecțiilor, au descoperit cercetatorii de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, relateaza BBC . Experții susțin ca…

- Alte 62 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost detectate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, șase sint de import: 5-Rusia, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 2.662, dintre care 1.147 – teste Rapid-Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la…

- Exista o legatura „probabila” intre cazuri de inflamatie la nivelul inimii si injectarea vaccinurilor impotriva COVID-19 cu ARN mesager, de la Pfizer și Moderna, dar avantajele depasesc riscurile, a transmis vineri, 9 iulie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), relateaza agenția France Presse, citata…

- Vaccinarea anti-Covid prinde greu in randul copiilor și adolescenților. Mai mult de jumatate dintre ei sunt reticenți la ideea imunizarii, arata un sondaj al Consiliului Național al Elevilor.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a primit la rapel serul Moderna anti Covid 19, dupa ce prima doza i-a fost facuta cu AstraZeneca, a anuntat marti cancelaria de la Berlin, citata de France Presse.