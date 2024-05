Ruginește coroana Regelui Dolar? A fost un inceput de nou mileniu turbulent, datorita prabușirii dotcom, 11 septembrie 2001, crizei financiare, crizei euro, Brexit, pandemiei Covid-19 și conflictelor din Ucraina și Gaza. Dar prin toate acestea, o constanta ramane: statutul dolarului american ca moneda globala dominanta. Dolarul ramane moneda de rezerva a lumii, un refugiu sigur și un port in […] The post Ruginește coroana Regelui Dolar? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica INSP informeaza ca in saptamana 29 aprilie 5 mai 46,3 din cazurile de COVID 19 s au inregistrat in Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Constanta si Vrancea.In aceasta perioada, au fost inregistrate 92 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2 si un…

- Banca Naționala a Romaniei lanseaza, luni, o moneda de argint la implinirea a 90 de ani de la inființarea Spitalului Clinic de Urgența București. Aversul monedei prezinta portretul reginei-mama Elena, care a militat pentru construirea in București a primului spital de urgența, inscripția „ROMANIA” in…

- FMI se asteapta acum la o crestere globala de 3,2% in 2024, cu o imbunatatire modesta de 0,1 puncte procentuale fata de previziunile sale anterioare din ianuarie si in conformitate cu proiectia de crestere pentru 2023. Cresterea est asteptata sa se extinda in acelasi ritm de 3,2% in 2025. Economistul-sef…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- Medicul sanitar-sef al Ucrainei, Ihor Kuzin, a explicat ca virusul SARS-CoV-2 nu a disparut nicaieri, dar, pe fondul bombardamentelor și a ostilitatilor la scara larga, a trecut in plan secund. Kuzin a subliniat ca Ucraina continua sa inregistreze cazuri de COVID-19. Intr-un interviu acordat Agentiei…

- Persoanele care au crescut odata cu explozie internetului și a tehnologiei se pare ca vor deveni „cea mai bogata generație din istorie”, dupa cum sugereaza un nou raport. Generația Y sau „milenialii” este alcatuita din nativi digitali, adica din persoane care s-au nascut intre anii 1980 și 1996. Sunt…

- „Guvernul pe care il conduc urmarește ca pe langa reglementarile eficiente pentru facilitarea afacerilor, sa stimuleze investițiile și crearea de noi locuri de munca prin scheme de ajutor de stat, garanții, granturi și alți stimuli economici. Progresul companiilor face ca economia țarii sa avanseze,…

- In weekendul 23 și 25 februarie 2024, a avut loc in municipiul Cosntanța, turneul de juniori „Break Tennis”, de nivel GOLD, competiție in cadrul Campionatului Național „Tennis 10”, eveniment la care au participat peste 50 sportivi cu varste cuprinse intre 7-14 ani, din Romania, Replubica Moldova, Ucraina…