Stiri pe aceeasi tema

- Depasirea cu peste doi copii a efectivului maxim dintr-o grupa sau clasa se va putea face doar cu aprobarea Ministerului Educatiei Depasirea cu peste doi copii a efectivului maxim de copii dintr-o grupa sau clasa se va putea face cu aprobarea Ministerului Educatiei, a decis Comisia de invatamant a Senatului,…

- Medicamentele pentru diabet care favorizeaza si pierderea in greutate, cum ar fi Ozempic de la Novo Nordisk, devenit favoritul celebritatilor si investitorilor, sunt studiate acum pentru a vedea daca pot ajuta si unele dintre tulburari cerebrale cel mai greu de tratat, inclusiv boala Alzheimer, relateaza…

- Facultatea de doi ani revine in Romania. Comisia pe invațamant din Camera Deputaților a introdus joi, in proiectul Legii pentru invațamant superior, posibilitatea de a face studii superioare cu durata de doi ani. Astfel, in afara de medicina, drept și arhitectura, toate facultațile ar putea oferi programe…

- Facultate de doi ani pentru aproape orice domeniu. Este una din noutațile introduse in Legile Educației dezbatute joi de Comisia de specialitate din Parlament. Astfel, in afara de medicina, drept și arhitectura, toate facultațile ar putea oferi programe de doi ani pentru anumite specializari rapide.

- Domnica Manole a fost demisa din funcția de șefa a Curții Constituționale (CC), ca urmare a expirarii mandatului sau. Serviciul de presa al Curții Constituționale a anunțat la 26 aprilie ca Nicolae Roșca a fost numit in funcția de șef al Curții. Curtea Constituționala a reamintit ca, la 23 aprilie,…

- Comisia pentru buget a parlamentului federal german (Bundestag) si-a dat miercuri acordul pentru noi ajutoare militare care sa fie oferite Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro in anii urmatori, decizie care, potrivit ministrului german al apararii, Boris Pistorius, arata clar ca Germania…

- Comisia pentru buget a parlamentului federal german (Bundestag) si-a dat miercuri acordul pentru noi ajutoare militare care sa fie oferite Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro in anii urmatori, decizie care, potrivit ministrului german al apararii, Boris Pistorius, arata clar ca Germania…

- „Prof. univ. dr. Marian Petcu și-a depus demisia din calitatea de membru al Comisiei de Etica a UB, de membru al Consiliului științific al UB, de Senator al UB, de membru al Consiliului Departamentului.Astazi are loc ședința Comisiei de Etica a Universitații din București. Dl. profesor univ. dr. Marian…