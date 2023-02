Stiri pe aceeasi tema

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single, „Iarta-mi vina”, care a luat naștere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colț emoțional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- EXOSPACE, trupa fondata in cadrul Voltaj Academy, lanseaza primul single din cariera: „Marte”. Compusa de catre Marian Razvan Mircescu alaturi de Gabriel Țuruica, Nori Maria Tramarin, Iustin Andrei Ștefanescu, Maria-Ingrid Tanase și Bogdan Cristina Feraru, piesa „Marte” este despre iubire, dar și despre…

- AVA lanseaza „Lanțuri grele”, o piesa despre iubire și dorința de a merge mai departe. O metafora a iubirii, atat prin versuri cat și prin clip video, AVA joaca rolul femeii incatușata de propria suferința. Compusa de catre AVA alaturi de Mihai Grecan, „Lanțuri grele” este o piesa sensibila, cu un mesaj…

- Trupa italiana de rock Maneskin a lansat vineri un nou single, „Gossip", o colaborare mult asteptata cu Tom Morello, chitarist american care a cantat alaturi de nume importante precum Bruce Springsteen sau E Street Band, transmite agentia ANSA.

- Acest final de an pune sub lumina reflectoarelor trupa Șatra B.E.N.Z. care lanseaza primul videoclip de pe viitorul lor album. “Prima zapada” este o colaborare alaturi de EMAA, una dintre cele mai underground voci feminine din mainstreamul romanesc. Tonurile melancolice ale melodiei completeaza starea…

- Lana Del Rey anunța noul album și lanseaza single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmeaza succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023,…

- Melodia este compusa de Alexandru Anghel si Vlad Andrinoiu. Lalalove, este o melodie de dragoste ce apartine genului muzical pop-dance cu multe influente orientale. Regia videoclipului apartine echipei lui Silviu Mindroc, avand o poveste de dragoste imbracata cu multa senzualiatate si delicatete. “Imi…

Alternosfera, trupa de rock alternativ fondata la Chisinau, lanseaza single-ul "Bonjour Madame", primul de viitorul album al formatiei, vineri, in club Quantic, informeaza Agerpres.