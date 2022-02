Exercițiul adevăratei smerinii… Se simte inceputul timpului luptelor celor duhovnicești din Postul Mare. Caci, pericopa evanghelica de astazi devine definitorie pentru felul in care putem incepe a ne judeca eliberarea de sub anestezia modicitații scenariilor apocaliptice din jur. Ca o chemare și o intarire intru implinirea vieților noastre. De aceea, textul scripturistic (Matei 25, 21-46) puncteaza un lucru […] Articolul Exercițiul adevaratei smerinii… apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

