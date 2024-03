Deputații vor avea o capela ortodoxa, dupa ce conducerea Camerei Deputaților a aprobat, luni, solicitarea facuta in acest sens de Alfred Simonis, președintele interimar al acestui for legislativ. Capela ortodoxa a Camerei Deputaților reprezinta un spațiu ”sacru și o legatura mai apropiata a parlamentarilor de ortodoxia romana” , se precizeaza in documentul aprobat de Biroul Permanent. ”Avand in vedere buna colaborare dintre Camera Deputatilor si Biserica Ortodoxa Romana , tinand cont de faptul ca lacasurile de cult sunt simboluri importante ale expresiei spirituale si ale implicarii comunitatii,…