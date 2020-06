Stiri pe aceeasi tema

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din perioada iulie-august 2020.Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante pe perioada vacantei…

- Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare care prevede alocarea a 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, anunța MEDIAFAX."O alocare extrem…

- Perioada de șomaj tehnic din timpul starilor de urgența și alerta se considera vechime la acordarea somajului obisnuit! Perioada in care salariații sunt in șomaj tehnic, in timpul starii de urgența și in timpul starii de alerta, este luata in calcul ca vechime in munca pentru stabilirea șomajului obișnuit,…

- Guvernul a inteles in ultimul moment ca, dupa expirarea starii de urgenta, nu va putea limita exercitiul unor drepturi si libertati fara o lege votata in Parlament. Executivul a adoptat in sedinte de luni un proiect care privește prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 dupa 15 mai.…

- Opozitia vrea explicatii de la reprezentantii Guvernului, iar social-democratii au cerut deja ca ministrul de Interne sa fie audiat in comisiile de specialitate in legatura cu modul in care romanii au fost lasati sa mearga sa lucreze ca sezonieri in Germania si in alte

- Executivul a aprobat, in ședința de luni, o Hotarare de Guvern, prin care medicilor le este permis sa consulte pacienții la distanța, sa emita rețetele online și sa renunțe la cardul de sanatate pe perioada starii de urgența. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a propus Guvernului, in urma…

- Comisiile parlamentare de aparare, juridice si sanatate au dat, marti, rapoarte comune de incuviintare a decretului presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta. Rapoartele contin mai multe propuneri si observatii, care vor fi transmise Guvernului si presedintelui. Comisiile parlamentare…