- Guvernul a adoptat, marti, un proiect de lege care completeaza tabelele-anexa nr. I si II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Actul normativ prevede includerea unor substante psihoactive noi in definitia termenului „drog”, precum si al implementarii…

- Executivul a aprobat, joi, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2011, iar actul normativ modifica cadrul legal privind plata si decontarea transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu. Astfel, este majorata de patru ori…

- Tichete de 150 de lei pentru elevii care fac sport de performanța pentru a-și putea cumpara echipamente. Legea urmeaza sa ajunga la Cotroceni pentru promulgare Copiii legitimați la un club sportiv, care fac sport de performanța, vor primi tichete de 150 de lei pe luna, potrivit unui proiect de lege…

- Executivul a adoptat, miercuri, hotararea prin care sunt repartizate sumele necesare pentru plata persoanelor care s-au implicat in realizarea recensamantului populatiei si locuintelor, la doua luni dupa ce acestea și-au incheiat activitatea. “Pot sa va confirm faptul ca astazi Guvernul a adoptat hotararea…

- Guvernul a modificat ieri prin Ordonanța de urgența aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim…

- Executivul are spre aprobare, in sedinta de joi de la ora 10.00, un proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Muncii prin care sunt majorate salariile personalului platit din fonduri publice. De asemenea, Guvernul are alte doua proiecte de ordonanta de urgenta pe ordinea zi, una care…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, 26 august, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…