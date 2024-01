Stiri pe aceeasi tema

- Mutare incendiara a fostei șefe DIICOT Alina Bica. Aceasta a contestat excluderea din magistratura și vrea sa revina in barou, informeaza Realitatea. Totul pare ca o telenovela, asta pentru ca in urma cu ceva timp Alina Bica era filmata servind pizza in Italia.Alina Bica a inceput o viața noua in Italia.…

- Decretul prin care senatoarea din Romania, Anca Dragu a primit cetațenia R. Moldova a fost semnat de președinta Maia Sandu ieri, 21 decembrie, cu toate ca anunțul ca aceasta va fi propusa in funcția de guvernatoare la BNM, a fost facut abia astazi.

- Evelina Eriksson (27 de ani) a jucat finala mica a Campionatului Mondial recent incheiat, iar fanii CSM București au toate motivele sa fie fericiți! Portarița suedeza a semnat prelungirea contractului pentru inca doua sezoane și va ramane in Romania pana in vara lui 2026. ...

- Raiffeisen Bank International (RBI), una din bancile cele mai expuse la Rusia, a anuntat marti ca va prelua o participatie de aproape 28% in grupul austriac de constructii Strabag, in conditiile in care ambele companii incearca sa-si limiteze legaturile cu piata rusa, transmite Reuters.RBI si Strabag…

- Procurorul de caz care se ocupa de dosarul lui Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, lasa de inteles ca barbatul condamnat in Romania ar putea fi chiar eliberat, in Germania. Oricum, fostul edil nu va ajunge prea curand in tara noastra. De ce e complicata extradarea lui Chereches? In prezent,…

- “Acum un an si ceva, am fost tot la Buzau si am semnat primul lot din cele 13 loturi, care constituie Autostrada 7, de fapt Autostrada Moldovei, mult promisa autostrada a Moldovei de 30 si ceva de ani. Echipa coordonata de catre ministrul Sorin Grindeanu a reusit nu numai sa deblocheze absolut toate…

- CSM Reșița, locul 15 in liga secunda, și-a asigurat serviciile brazilianlui Erico da Silva, un fotbalist cu ștate vechi in Liga 1. Ajuns la 34 de ani, fundașul central sud-american va bifa cea de-a cincea experiența din Romania. Fotbalistul care a evoluat mult timp pentru UTA, purtand tricoul „Batranei…

- ”Am participat alaturi de Prim-ministrul Marcel Ciolacu la sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei. De acum, limba romana este cea oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina, nu cea moldoveneasca. Acest lucru a fost stabilit prin hotararea guvernului ucrainean cu ocazia acestei sedinte…