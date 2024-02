Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Ilieș a revenit pe micile ecrane! Dupa 10 ani de pauza, frumoasa prezentatoare TV i-a intampinat pe telespectatori la pupitrul știrilor Antena Stars. Geanina Ilieș este unul dintre cei mai de succes jurnaliști din Romania, iar telespectatorii o pot urmari de luni pana vineri, de la ora 14:00,…

- Cu incasari de 952 de milioane de dolari la box-office-ul mondial, onorat cu cele mai mari premii ale industriei din acest an, dominand cu cate 13 nominalizari la Oscar® și la Premiile Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA), blockbusterul Oppenheimer in care joaca Cillian Murphy, nominalizat…

- Mutare bomba in televiziunea din Romania. Una dintre cele mai frumoase și apreciate prezentatoare din Romania, Geanina Ilieș, a semnat cu Antena Stars, cea mai importanta televiziune de monden din țara.

- CFR Cluj a facut al treilea transfer al anului. Astfel, la echipa din Gruia a ajuns Petar Mamic (27 de ani), un fundaș croat.,,Suntem bucuroși sa anunțam cel de-al treilea transfer al acestei ierni! Incepand de astazi, fundașul lateral Petar Mamic se alatura echipei noastre Crescut la celebra…

- Romanii din Spania vor putea beneficia de dubla cetațenie. Acordul dintre cele doua țari va fi semnat in curand Romanii stabiliți in Spania vor putea avea dubla cetațenie. Fiind a doua comunitate straina, pe teritoriul Spaniei, romanii vor beneficia de cetațenie spaniola și romana. Acest fapt va deveni…

- Lumea televiziunii este in doliu, dupa ce a pierdut o tanara vedeta. Este vorba despre o jurnalista de doar 38 de ani, care urma sa devina și mama in cateva luni. Atat femeia, cat și fatul nenascut au pierdut in mod tragic și nu s-a mai putut face nimic pentru ei. A murit o jurnalista […] The post Doliu…

- Lumea se mișca repede, accesul la tehnologie aduce informația in timp real iar piața dispozitivelor electronice este intr-o continua dezvoltare.Prima TV le explica telespectatorilor tot acest univers informațional și tehnologic, prin intermediul unei emisiuni, connect, dedicata tehnologiei. Din 11…