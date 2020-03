EXCLUSIV-VIDEO Avem DOVADA JAFULUI din bani publici!”CU MASCA, FARA MASCA”. Politicienii romani si acolitii lor indiferent de partid, au aceeasi fata HIDOASA!

Stiri pe aceeasi tema

- In articolul de ieri am prezentat cum reprezentantii guvernului, au topit aproximativ 12 milioane de euro pentru achizitia de masti, dealtfel extrem de necesare, dar la niste preturi triple fata de alti furnizori, catre o firma obscura dintr-un sat din judetul Giurgiu, care are ca obiect principal…

- Potrivit unui document publicat de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate una dintre firmele care va livra masti si echipament este Romwine & Cofee SRL, infiintara in martie 2019, care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si tutunului, va livra…

- O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- Guvernul Orban a incheiat un contract fara licitație pentru livrarea a aproape doua milioane de maști de protecție cu o firma obscura, avand sediul intr-o camera de pe str.Invațatorului, din satul Uzunu, comuna Calugareni, Giurgiu, contract in valoare totala de peste 56 de milioane de lei, adica peste…

- Ministrul Sanatații Victor Costache vine cu noi detaliidespre situația in care se afla sistemul medical. Costache a spus ca s-au facutachiziții de maști și echipamente de protecție in primul rand marilor centredin țara care trateaza exclusiv pacienții cu COVID-19, insa a mai spus ca nu auitat de restul…

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat in comisiile reunite de specialitate ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție.