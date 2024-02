Copper Beech Urban Development dezvoltă o fermă fotovoltaică cu stocare în Bucșani, jud. Giurgiu Pana pe data de 7 martie se pot depune oferte pentru construcția unui parc fotovoltaic dezvoltat de Copper Beech Urban Development la Bucșani. Compania Copper Beech Urban Development a inițiat procesul de licitație pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 110 MW in localitatea Bucșani din județul Giurgiu, proiect care va fi echipat și cu baterii de stocare a energiei și care va fi parțial finanțat prin PNRR. Acesta este primul dintr-o serie de proiecte care vizeaza o capacitate totala de 1.000 MW in Romania, scrie Economica.net. Sub titlul „Achiziție servicii de proiectare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

