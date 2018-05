Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Galati a incheiat procedurile de achizitie publica pentru executarea lucrarii "Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Ganesti". Contractul de executie a lucrarilor a fost semnat cu asocierea S.C. Lemacons S.R.L & S.C. Cricons S.R.L, cu o valoare de 9.844.600 lei, fara TVA,…

- Gazul din Marea Neagra ar putea fi folosit pentru producerea energiei electrice la Deva. Aici ar putea fi realizata o centrala electrica, care sa utilizeze gazul. In paralel, ar putea fi menținut și un grup pe carbune. „In sectorul huilei, avem o problema dificila, generata de iesirea in afara…

- „Investitia noastra este una dintre cele mai mari din sud-vestul Romaniei si demonstreaza angajamentul Clariant de a aduce in Romania tehnologii si echipamente de ultima generatie. Ne dorim ca proiectul nostru sa contribuie la atragerea unor noi afaceri in regiune“, au spus pentru ZF reprezentantii…

- Termocentrala de la Mintia este la un pas de a fi oprita. In cursul zilei de astazi, SE Mintia a ramas fara gaz metan, iar in cursul zilei de maine ApaProd ar putea sista furnizarea apei, fapt care ar duce la oprirea totala a activitații. Neplata facturilor atrage dupa sine și intreruperea furnizarii…

- Municipalitatea sustine ca actualul sistem de transport si distributie a energiei termice este intr-o stare avansata de degradare, ceea ce duce la pierderi anuale de caldura de peste 1,4 milioane de Gcal, echivalentul a aproximativ 280 de milioane de lei la valoarea de productie a caldurii si pierderi…

- Consiliul Judetean Alba pregateste modernizarea drumului dintre Galda de Jos si Intregalde. Investitia pentru consolidarea carosabilului, pe un segment de 6 km, este estimata la valoarea totala de 9,7 milioane lei. In sedinta Consiliului Judetean de joi, 22 martie, se propune aprobarea studiului de…

- Romgaz va investi in acest an 856 de milioane de lei la termocentrala pe care o construieste la Iernut, dupa ce, anul trecut, a efectuat plati de 200,4 milioane de lei in contul acestui proiect, conform datelor furnizate de reprezentantii companiei.