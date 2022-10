Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna expira mandatul lui Dumitru Chirița de președinte al ANRE, iar șansele sa mai obțina un nou mandat sunt aproape zero și deja PSD a pregatit un inlocuitor al acestuia. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari șanse pentru șefia Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus intr-un interviu ca „ușa partidului este deschisa” pentru fostul premier și lider al social-democraților Victor Ponta. „I s-a oferit totul” Marcel Ciolacu a explicat pentru DCNews ca nu a exclus niciodata revenirea in partid a lui Victor Ponta și ca ușa partidului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o eventuala revenire in PSD, dar a spus ca el personal are anumite rețineri in privința foștilor președinți ai PSD, care dupa plecare și-au format noi partide. Ciolacu a spus ca aceasta tema va fi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, marturiseste ca nu este inconjurat de "yesmeni", el sustinand ca in discutiile din partid are si divergente cu colegi precum Gabriela Firea, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, dar si alti lideri, despre care spune ca sunt oameni cu orgolii si puncte de vedere. "Ne mai…

- Scena politica, sau mai pretentios spus esichierul politic al momentului, este in sine o comedie, un spectacol in care joaca toata lumea, unii ca personaje principale, altii ca figuranti. Daca am incerca sa facem un tabel nominal cu personajele principale ne-ar veni foarte greu. De exemplu, presedintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis vineri tinerilor social-democrati aflati la o scoala politica organizata la Costinesti sa ii critice pe conducatorii locali ai partidului in cazul in care acestia „vor indrazni” sa repete greselile altor lideri, care au plecat din formatiunea politica.…

- Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova e foc și para pe actualul guvern de la Chișinau. Practic, e pornit pe planul strategic pentru iarna, anunțat de guvernanți și care se refera la strategia de „prevenire a impactului crizei energetice, in caz de limitare a furnizarii gazelor naturale…

- Dupa eșecul de la alegerile parlamentare din 2020 și ratarea fuziunii cu Pro Romania, ADLE iși tot cauta drumul și locul pe eșicherul politic de la noi și deja se cam știe ce ii va rezerva viitorul. Fuziunea dintre PNL și ALDE a intrat in impas dupa debarcarea lui Florin Cițu de la șefia liberalilor…